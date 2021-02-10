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У Полтавській області сталося ДТП з вантажівками, загинули двоє людей

Автор: Андрій Козловський

Поблизу міста Кобеляки в Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю двох вантажівок. У результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

Про це повідомив прес-секретар Національної поліції регіону Юрій Сулаєв.

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Як повідомляється, ДТП сталась напередодні близько 18:00 на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро. Тоді зіткнулися вантажівки MAN і Renault.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною третьою статті Порушення правил безпеки дорожнього руху.

Фото: ДТП у Полтавській області (facebook.com)

Нагадаємо, вчора в селі Павлівка біля Івано-Франківська відбулося зіткнення вантажівки із мікроавтобусом, внаслідок чого загинули двоє пасажирів та ще 13 осіб опинилися в лікарні.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою на вулиці Олімпійській. У результаті двох чоловіків з травмами доставили до лікарні, ще один громадянин від госпіталізації відмовився.

Крім того, у Тернопільській області на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль поблизу села Зелена зіткнулися Opel Vivaro та мінібус Peugeot Expert. В результаті аварії постраждали семеро людей, зокрема дитина.

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