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Смертельное ДТП под Франковском: 2 пассажиров маршрутки погибли, 13 травмированы

Новина українською → Прикарпатье, Вторник 09 февраля 2021 10:46
Смертельное ДТП под Франковском: 2 пассажиров маршрутки погибли, 13 травмированы Фото: последствия ДТП (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В селе Павловка возле Ивано-Франковска произошло столкновение грузовика с микроавтобусом, в результате чего погибли двое пассажиров. 13 человек оказались в больнице.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковщины.

Происшествие случилось вечером 8 февраля на автодороге государственного значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ. Следователи предварительно установили, что 20-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Атео», выезжая с второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер». Последним управлял 46-летний житель Калуша.

От полученных травм погибли два пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Рогатинщины. Также в медучреждение с травмами различной степени доставлены еще 13 пассажиров автобуса.

Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения – оба трезвые.

"Водитель специализированного грузовика задержан в порядке ст.208 УПК Украины на месте аварии. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения", – говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве в условиях ухудшения погоды было зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий.

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