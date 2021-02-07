ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Тернопольской области Opel въехал в минибус, семеро травмированных

Новина українською → Зеленая, Воскресенье 07 февраля 2021 12:46
В Тернопольской области Opel въехал в минибус, семеро травмированных Фото: ДТП в Тернопольской области (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая сегодня утром столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Предварительно известно, что водитель Opel не справился с управлением во время движения по неочищенной дороге. Автомобиль выбросило на полосу встречку, в результате чего он столкнулся с минибусе Peugeot.

В Opel на момент столкновения находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. В минибусе находились два человека. От столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.

"Предварительная причина автомобильного происшествия - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня из-за непогоды в ряде областей Украины возможны проблемы с движением транспорта. В Ровенской, Волынской и Львовской областях транспорт может вообще остановиться.

Также РБК-Украина писало, что под Запорожьем автомобиль сбил трех военнослужащих Национальной гвардии. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП пострадавшие Тернопольская область
NEWS
Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции
Минэкономики Германии против остановки "Северного потока-2: потеряем гигантские инвестиции
DAILY
Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Прогноз на февраль. Каким будет курс гривны к доллару до конца месяца