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В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Новина українською → Харьков, Понедельник 08 февраля 2021 13:40
В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие Фото: ДТП в Харькове (t.me/police_kh_region)
Автор: Андрей Козловский

В Харькове маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком на улице Олимпийской. В результате двух мужчин с травмами доставили в больницу, еще один гражданин от госпитализации отказался.

Об этом сообщает пресс служба Национальной полиции.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Олимпийской. По предварительной информации, тогда "КАМАЗ" под управлением 36-летнего водителя столкнулся с пассажирским автобусом "БАЗ" под управлением 63-летнего водителя.

В результате аварии травмы получили три пассажира. С ссадинами и ушибами 51 и 38-летних пострадавших доставили в больницу. 28-летний мужчина от госпитализации отказался.

"Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Фото: ДТП в Харькове (t.me/police_kh_region)

Напомним, сегодня в Ровенской области на автодороге Киев-Чоп столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, в результате чего пострадали трое людей.

Кроме того, накануне в Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.

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