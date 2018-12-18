ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса

Новости » Общество    18.12.2018 - 13:14
Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса
Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Дата следующего судебного заседания не указана

Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения слушание по апелляционным жалобам на решение суда первой инстанции по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое было назначено на 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что решение суда связано с тем, что одна из членов коллегии судья Лилиана Низельковская находится на больничном. Информация о дате следующего судебного заседания будет размещена дополнительно.

Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса

Напомним, 7 декабря Полтавский апелляционный суд отказал стороне обвинения в принудительном приводе мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как известно, 10 августа текущего года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года. В свою очередь, Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда о закрытии дела Кернеса.

Дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года Генпрокуратура объявила о завершении досудебного расследования.

Суд Полтавы отказал стороне обвинения в принудительном приводе Кернеса Суд Полтавы перенес рассмотрение апелляции на закрытие дела Кернеса на 23 ноября
Новости Украины Геннадий Кернес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь