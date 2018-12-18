Полтавский суд снял с рассмотрения апелляцию по делу Кернеса

Дата следующего судебного заседания не указана
Полтавский апелляционный суд снял с рассмотрения слушание по апелляционным жалобам на решение суда первой инстанции по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое было назначено на 21 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Сообщается, что решение суда связано с тем, что одна из членов коллегии судья Лилиана Низельковская находится на больничном. Информация о дате следующего судебного заседания будет размещена дополнительно.
Напомним, 7 декабря Полтавский апелляционный суд отказал стороне обвинения в принудительном приводе мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Как известно, 10 августа текущего года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года. В свою очередь, Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда о закрытии дела Кернеса.
Дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года. В марте 2015 года Генпрокуратура объявила о завершении досудебного расследования.