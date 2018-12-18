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Полтавський суд зняв з розгляду апеляцію по справі Кернеса

Новини » Суспільство    18.12.2018 - 13:14
Полтавський суд зняв з розгляду апеляцію по справі Кернеса
Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Дата наступного судового засідання не вказана

Полтавський апеляційний суд зняв з розгляду слухання за апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції по справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блинника і Євгена Смицького, яке було призначено на 21 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що рішення суду пов'язано з тим, що одна з членів колегії суддя Ліліана Низельковська знаходиться на лікарняному. Інформація про дату наступного судового засідання буде розміщена додатково.

Полтавський суд зняв з розгляду апеляцію по справі Кернеса

Нагадаємо, 7 грудня Полтавський апеляційний суд відмовив стороні обвинувачення в примусовому приводі мера Харкова Геннадія Кернеса.

Як відомо, 10 серпня поточного року Київський районний суд Полтави закрив справу відносно Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні і погрози вбивством прихильників Майдану взимку 2014 року. У свою чергу, Генпрокуратура подала апеляцію на рішення суду про закриття справи Кернеса.

Справа відносно Кернеса і його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрози вбивством прихильників Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року. У березні 2015 року Генпрокуратура оголосила про завершення досудового розслідування.

Суд Полтави відмовив стороні обвинувачення в примусовому приводі Кернеса Суд Полтави переніс розгляд апеляції на закриття справи Кернеса на 23 листопада
Новини України Геннадій Кернес
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