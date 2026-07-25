ua en ru
Сб, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Полтавщині чотири АЗС та пожежна частина потрапили під обстріл РФ

08:11 25.07.2026 Сб
2 хв
Згідно з інформацією місцевої влади, обійшлося без постраждалих
aimg Юлія Маловічко
На Полтавщині чотири АЗС та пожежна частина потрапили під обстріл РФ Фото: працівники ДСНС України (ДСНС Facebook)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія дронами атакувала Полтавську область в ніч на 25 липня - в результаті було пошкоджено 4 автозаправних станції, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Віталя Дяківнича в Telegram.

Чиновник ще о п'ятій ранку повідомив, що ворог атакував кілька обʼєктів на території Полтавського району.

"Влучання ворожих БпЛА зафіксовано по двох автозаправних станціях та будівлі пожежної частини", - написав він.

Згодом Дяківнич додав про ще дві АЗС, які були обстріляні російськими дронами.

"Вночі ворожі БпЛА атакували ще дві АЗС у Полтавському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав глава ОВА.

Ще стало відомо, що на території приватних домоволодінь виявлено уламки БпЛА. Також пошкоджено покрівлі будинків, скління вікон та автомобіль. Проте звернень до екстрених служб щодо постраждалих не надходило.

Слід зазначити, що Повітряні Сили не сповіщали про рух безпілотників у бік Полтавщини протягом цієї ночі.

Удари по АЗС

У розвдіці нещодавно повідомили, що ворожі удари будуть спрямовані на АЗС, вантажівки, автобуси і легкові автомобілі.

Тому днями російські окупанти вдарили по АЗС у Сумах. Внаслідок обстрілів спалахнули пожежі. Ще нещодавно повідомлялось про атаку на автозаправні станції у Миколаєві.

Водночас у Росії теж своїм чином страждають АЗС - їх розпродують через паливну кризу, яка сталась внаслідок регулярних ударів Сил Оборони України по енергооб'єктам країни-агресорки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
АЗС Полтавська область Атака дронів
Новини
Маск розповів, як Росія отримала Starlink для використання у війні проти України
Маск розповів, як Росія отримала Starlink для використання у війні проти України
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України