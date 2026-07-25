На Полтавщині чотири АЗС та пожежна частина потрапили під обстріл РФ

Росія дронами атакувала Полтавську область в ніч на 25 липня - в результаті було пошкоджено 4 автозаправних станції, обійшлось без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Віталя Дяківнича в Telegram.

Чиновник ще о п'ятій ранку повідомив, що ворог атакував кілька обʼєктів на території Полтавського району.

"Влучання ворожих БпЛА зафіксовано по двох автозаправних станціях та будівлі пожежної частини", - написав він.

Згодом Дяківнич додав про ще дві АЗС, які були обстріляні російськими дронами.

"Вночі ворожі БпЛА атакували ще дві АЗС у Полтавському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав глава ОВА.

Ще стало відомо, що на території приватних домоволодінь виявлено уламки БпЛА. Також пошкоджено покрівлі будинків, скління вікон та автомобіль. Проте звернень до екстрених служб щодо постраждалих не надходило.

Слід зазначити, що Повітряні Сили не сповіщали про рух безпілотників у бік Полтавщини протягом цієї ночі.