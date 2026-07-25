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В Полтавской области четыре АЗС и пожарная часть попали под обстрел РФ

08:11 25.07.2026 Сб
2 мин
Согласно информации местных властей, обошлось без пострадавших
aimg Юлия Маловичко
В Полтавской области четыре АЗС и пожарная часть попали под обстрел РФ Фото: работники ГСЧС Украины (ГСЧС Facebook)
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Россия дронами атаковала Полтавскую область в ночь на 25 июля - в результате были повреждены 4 автозаправочные станции, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дяковнича в Telegram.

Чиновник еще в пять утра сообщил, что враг атаковал несколько объектов на территории Полтавского района.

"Попадание вражеских БПЛА зафиксировано по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части", - написал он.

Впоследствии Дяковнич добавил еще о двух АЗС, которые были обстреляны российскими дронами.

"Ночью вражеские БпЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава ОВА.

Еще стало известно, что на территории частных домовладений обнаружены обломки БпЛА. Также повреждены кровли домов, остекление окон и автомобиль. Однако обращений в экстренные службы по поводу пострадавших не поступало.

Следует отметить, что Воздушные Силы не извещали о движении беспилотников в сторону Полтавщины в эту ночь.

Удары по АЗС

В разведке недавно сообщили, что вражеские удары будут направлены на АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

Поэтому на днях российские оккупанты ударили по АЗС в Сумах. В результате обстрелов вспыхнули пожары. Еще недавно сообщалось об атаке на автозаправочные станции в Николаеве.

В то же время в России также своим образом страдают АЗС - их распродают из-за топливного кризиса, который произошел в результате регулярных ударов Сил Обороны Украины по энергообъектам страны-агрессора.

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