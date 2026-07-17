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Удари по АЗС і транспорту посиляться, окупанти отримали наказ, - ГУР

12:10 17.07.2026 Пт
2 хв
Які регіони під загрозою урарів?
aimg Тетяна Степанова
Удари по АЗС і транспорту посиляться, окупанти отримали наказ, - ГУР Ілюстративне фото: окупантам наказали посилити удари по АЗС у прифронтових районах (Getty Images)
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Підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

За інформаціє ГУР, російське командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії.

Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-сікер", "Гербера-сікер", "Ланцет", V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

У ГУР зазначили, що низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б’ють по своїх.

Так, оператори 1427-го мотострілецького полку ЗС РФ через втрату орієнтування навели "Молнію-2" на цивільний автомобіль УАЗ "Буханка" в районі населеного пункту глушкове Курської області РФ. Дрон не влучив у ціль - здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля.

Водночас подібні атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах держави-агресора нерідко режисують російські спецслужби з метою використання пропагандою кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України.

Ще один показовий випадок трапився на Запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий "френдлі фаєр" - помилково уразили пікап з російськими окупантами.

"Так чи інакше, наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України", - наголошує ГУР.

Українців закликають бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Захист АЗС від ударів Росії

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Житомирській області заборонили роботу автозаправних станцій під час повітряних тривог.

Також із 1 липня 2026 року мережа автозаправних комплексів WOG перейшла на особливий режим роботи у семи областях України через загрози безпеці. Він передбачає припинення роботи АЗК у нічний час.

Крім того, експрем’єр Юлія Свириденко раніше заявляла, що Кабмін працює над захистом АЗС та безперебійним постачанням пального у прифронтові регіони.

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