В Полтаве созывают сессию облсовета из-за ситуации в Новых Санжарах

В Полтаве завтра, 21 февраля, на 10:00 созывают внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Об этом заявил председатель облсовета Александр Беленький, сообщают местные СМИ.

По его словам, ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов.

Отметим, что самолет с эвакуированными из Уханя уже прилетел в Харьков. Ожидается, что в ближайшее время украинцев и нескольких иностранцев начнут перевозить в Полтавскую область.

Тем временем, жители Новых Санжар протестуют против размещения эвакуированных из Китая украинцев. Планируется, что их разместят в местном медицинском центре Национальной гвардии. Протестующим уже пригрозили уголовной ответственностью за агрессивные действия.

На протесты в Новых Санжарах стянули Нацгвардии и бронетехнику, а правоохранители готовятся к возможному силовому разблокированию дорог. Также около медицинского центра продолжается акция с участием нескольких сотен местных жителей.

Вместе с тем сообщалось, что медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности.