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В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя

Новости » Общество     20.02.2020 - 12:21
В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя
Фото: самолет с эвакуированными из Уханя (РБК-Украина)

Эвакуированные граждане 14 дней будут находиться в обсервации

Врачи, сопровождающие эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, не обнаружили у них никаких симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения України.

По данным врачей, у пассажиров и экипажа самолета, который сегодня прилетел из Уханя, не было выявлено симптомов ОРЗ, их психоэмоциональное состояние также в норме. На борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев, члены экипажа и 3 медработника.

"Сразу после приземления осуществлены все меры безопасности: самолет отправлен на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных проведен с соблюдением противоэпидемических мероприятий", - рассказали в Минздраве.

Отмечается, что эвакуированные граждане 14 дней проведут в обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. В этот период медики будут проводить медико-санитарное наблюдение эвакуированных минимум дважды в день.

"После прибытия к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку", - добавили в министерстве.

Борт с украинцами и гражданами других стран, эвакуированными из китайского Уханя, в Борисполе.

Борт с украинцами и гражданами других стран, эвакуированными из китайского Уханя, приземлился на дозаправку в Борисполе. Оттуда самолет отправился в Харьков, после чего эвакуированных доставят на Полтавщину, до Новых Санжар, где они будут жить в закрытом медцентре Нацгвардии. Все необходимые меры безопасности приняты, никакой бактериологической опасности нет.

Опубликовано Офис Президента Украины Четверг, 20 февраля 2020 г.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет рейса SPQ1117, на борту которого находились эвакуированы из Уханя украинцы и иностранцы, приземлился в международном аэропорту "Харьков". После приземления самолет прибыл на специально подготовленную стоянку.

Также РБК-Украина писало, сегодня около 9:40 в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Самолет совершил дозаправку, после чего отправился в Харьков.

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