Протестующим в Новых Санжарах пригрозили уголовной ответственностью

Фото: ситуация в Новых Санжарах (exo.in.ru)

Полиция опровергла информацию о задержанных на протестах в Новых Санжарах

Из-за протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных украинцев из Уханя полиция проводит разъяснительную работу с агрессивными активистами. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, в поселке проходит акция протеста.

"Когда работники полиции просили разблокировать дорогу, те, кто заблокировал, отказались выполнять требования полицейских. При попытке разблокировать данную дорогу несколько человек агрессивно настроенных вступили в противостояние с полицейскими, и произошло столкновение", - отметил Сулаев.

Он также сообщил, что наиболее активных и агрессивно настроенных людей оттеснили от толпы.

"У меня информация о 12 человек. Им разъяснили, какие могут быть последствия за нарушения требований действующего законодательства. Им разъяснили, что может быть не только административная, но и уголовная ответственность. Пока задержанных у нас нет", - добавил Сулаев.

Напомним, ранее стало известно, что самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков. Ожидается, что в скором времени их отвезут в медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах.