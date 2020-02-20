В Новых Санжарах протестуют несколько сотен человек из-за эвакуируемых из Уханя

Фото: пикет в Новых Санжарах (fb.com / central.ru.poltava)

Протестующие палят шины

Возле медицинского центра в Новых Санжарах (Полтавская область), куда планируют доставить эвакуируемых из Уханя, продолжается акция протеста, в которой берут участие несколько сотен местных жителей. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, с утра пытались перекрывать дорогу междугородного сообщения. На данный момент протестующие палят шины.

"Сейчас продолжается переговорный процесс. Работники полиции призывают людей не прибегать к силовым противостояний. Акция протеста еще продолжается, люди находятся на улице. С ночи до утра там находилось всего 80 человек. Сейчас там несколько сотен людей", - заявил Сулаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области местные жители устроили акцию протеста вблизи медицинского центра "Новые Санжары", где якобы должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Местные жители перекрыли дорогу вблизи медицинского центра.

Позже правоохранители призвали жителей поселка Новые Санжары прекратить блокировать дорогу к медицинскому заведению, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Также полиция отметила, что были установлены более 10 наиболее агрессивных протестующих и с ними проведены профилактические беседы.

Отметим, 20 февраля самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами приземлился в аэропорту Харькова. Оттуда эвакуируемые будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары", где они будут находиться на карантине на протяжении 14 дней.