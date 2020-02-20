На протесты в Новых Санжарах стянули Нацгвардию и бронетехнику

Фото: протест в Новых Санжарах (pl.npu.gov.ua)

Бойцы готовятся к силовому разблокированию дороги

На протесты в Новых Санжарах стянули бойцов Национальной гвардии и несколько единиц бронетехники. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, сейчас в Новых Санжарах на месте протестов находится до 100 правоохранителей.

"Сначала там работали полицейские местного райотдела. После того, как возникла эскалация, были направлены дополнительные силы Национальной гвардии. Там несколько автобусов, которые привезли нацгвардейцев и несколько единиц бронетехники. Сейчас она не используется, но в случае необходимости может быть использована для разблокирования дороги", - заявил Сулаев.

Напомним, жители Новых Санжар протестуют против размещения эвакуированных из Китая украинцев. Планируется, что их разместят в местном медицинском центре Национальной гвардии. Протестующим уже пригрозили уголовной ответственностью за агрессивные действия.

На данный момент возле медицинского центра продолжается акция с участием нескольких сотен местных жителей.