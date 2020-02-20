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Самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков

Новости » Общество     20.02.2020 - 11:51
Самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков
Фото: самолет с эвакуированными из Уханя (РБК-Украина)

Далее эвакуированных из Уханя отправят в медучреждение в Новых Санжарах

Самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса flightradar24.

Самолет приземлился в аэропорту и прибыл на специально подготовленную стоянку. Теперь эвакуированных украинцев и иностранцев автобусами отвезут в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными из Уханя на борту вылетел из международного аэропорта "Борисполь" и отправился в направлении Харькова. В "Борисполе" самолет с украинцами совершал дозаправку.

Также РБК-Украина писало, что в аэропорту "Харьков" для самолета с эвакуированными украинцами приготовили отдельную стоянку. Эвакуированные украинцы и иностранцы пройдут все таможенные процедуры у трапа самолета.

Как известно, сегодня около 9:40 в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. На борту самолета находятся 45 граждан Украины и 28 иностранцев, еще 4 человек не пустили на борт.

В ГСЧС заявили, что из аэропорта "Харьков" эвакуированных украинцев и иностранцев отправят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. В медучреждении эвакуированные граждане 14 дней будут находиться в карантине.

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