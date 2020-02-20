ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медцентр в Новых Санжарах изолируют и переведут на строгий режим

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 12:28
Медцентр в Новых Санжарах изолируют и переведут на строгий режим
Фото: Олег Синегубов на протестах в Новых Санжарах (adm-pl.gov.ua)

В санаторий "Новые Санжары" приехали ведущие медики

Медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности. Об этом говорится в сообщении Полтавской областной государственной администрации.

Сообщается, что все эвакуированные здоровы, не имеют никаких симптомов болезни, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней.

"Эвакуированные граждане будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов привез в Новые Санжары ведущих медиков, к осмотру эвакуированных привлекут и специалистов из Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что на протесты в Новых Санжарах стянули Нацгвардию и бронетехнику, а правоохранители готовятся к возможному силовому разблокированию дорог.

Самолет с эвакуированными из Уханя уже прилетел в Харьков. Ожидается, что в ближайшее время украинцев и нескольких иностранцев начнут перевозить в Полтавскую область.

Как встречают эвакуированных из Уханя украинцев: все подробности
Новости Украины эвакуацияпротествирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь