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В Полтаве созывают сессию облсовета из-за ситуации в Новых Санжарах

Новости » Политика     20.02.2020 - 13:30
В Полтаве созывают сессию облсовета из-за ситуации в Новых Санжарах
Фото: протест в Новых Санжарах (pl.npu.gov.ua)

На внеочередное заседание депутаты соберутся 21 февраля в 10:00

В Полтаве завтра, 21 февраля, на 10:00 созывают внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Об этом заявил председатель облсовета Александр Беленький, сообщают местные СМИ.

По его словам, ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов.

Отметим, что самолет с эвакуированными из Уханя уже прилетел в Харьков. Ожидается, что в ближайшее время украинцев и нескольких иностранцев начнут перевозить в Полтавскую область.

Тем временем, жители Новых Санжар протестуют против размещения эвакуированных из Китая украинцев. Планируется, что их разместят в местном медицинском центре Национальной гвардии. Протестующим уже пригрозили уголовной ответственностью за агрессивные действия.

На протесты в Новых Санжарах стянули Нацгвардии и бронетехнику, а правоохранители готовятся к возможному силовому разблокированию дорог. Также около медицинского центра продолжается акция с участием нескольких сотен местных жителей.

Вместе с тем сообщалось, что медицинский центр в Новых Санжарах, где планируют разместить эвакуированных из Уханя украинцев, изолируют и переведут на строгий режим безопасности.

Перекрытые дороги и столкновения: в Новых Санжарах митинг против размещения эвакуированных из Уханя В МИД рассказали об оставшихся в Китае украинцах
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