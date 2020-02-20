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У Полтаві скликають сесію облради через ситуацію у Нових Санжарах

Новини » Політика     20.02.2020 - 13:30
У Полтаві скликають сесію облради через ситуацію у Нових Санжарах
Фото: протест у Нових Санжарах (pl.npu.gov.ua)

На позачергове засідання депутати зберуться 21 лютого о 10:00

У Полтаві завтра, 21 лютого, на 10:00 скликають позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах. Про це заявив голова облради Олександр Біленький, повідомляють місцеві ЗМІ.

За його словами, очікують керівництво Міністерства охорони здоров’я, керівників та депутатів громади.

Зазначимо, літак з евакуйованими з Уханя вже прилетів до Харкова. Очікується, що найближчим часом українців і кількох іноземців почнуть перевозити до Полтавської області.

Тим часом, жителі Нових Санжар протестують проти розміщення евакуйованих з Китаю українців. Планується, що їх розмістять у місцевому медичному центрі Національної гвардії. Протестувальникам вже пригрозили кримінальною відповідальністю за агресивні дії.

На протести в Нових Санжарах стягнули Нацгвардію і бронетехніку, а правоохоронці готуються до можливого силового розблокування доріг. Також біля медичного центру триває акція за участю кількох сотень місцевих жителів.

Разом з тим повідомлялося, що медичний центр у Нових Санжарах, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, ізолюють і переведуть на суворий режим безпеки.

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