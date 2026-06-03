Польща виставила Україні умову під час закулісних переговорів щодо УПА, - Сікорський

Польща очікує, що Україна знайде спосіб виправити указ Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ найменування "імені Героїв УПА".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Polsat News .

Під час зустрічі з мешканцями Тарногруду (Люблінське воєводство) Сікорського запитали про указ президента України.

"Я вважаю, що президент Зеленський помилився", - сказав міністр.

За його словами, історія складна, і не всі герої мають бути вшановані іншими країнами. Втім, існують обмеження.

"Я очікую, що українська сторона врахує наші чутливі моменти. Вони асоціюють УПА з опором проти радянської влади, тоді як ми асоціюємо її з Волинню", - наголосив Сікорський.

Глава МЗС Польщі повідомив, що тривають закулісні переговори, і висловив сподівання, що українська сторона знайде спосіб виправити указ.

На його думку, Польща має право бути розчарованою та вимагати виправлення, але не може дозволити, щоб російський наратив розділив дві країни.

"Бо тоді програють і Україна, і Польща", - додав він.

Косиняк-Камиш зателефонує міністру оборони України

Віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в ефірі TVP Info повідомив, що цього тижня обговорить тему з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

"Це буде не єдина тема розмови, але для мене вона дуже важлива", - наголосив він.

При цьому Косиняк-Камиш виступив проти пропозиції президента Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

На його думку, така дискусія "не принесе результатів" і спровокує крайні антиукраїнські настрої.

"Необхідно зробити все, щоб скасувати це рішення", - звернувся міністр оборони, маючи на увазі сам указ про УПА.

Кервінський назвав крок Навроцького "медійним трюком"

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський в ефірі Polsat News заявив, що Варшава має право називати дії Зеленського неприйнятними. Водночас він піддав критиці ідею Навроцького.

"Недоречно, коли президент Польщі без вагань йде на своєрідний медійний трюк і показує, що він нібито жорсткий", - сказав Кервінський.

За його словами, окрім історичної правди, існує також холоднокровна оцінка геополітичної ситуації.