ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Польський маркетплейс Allegro заходить в Україну: конкурент Rozetka стартує вже в червні

17:21 26.05.2026 Вт
3 хв
У компанії підтвердили старт першої фази проєкту Allegro International Ukraina
aimg Анастасія Мацепа
Польський маркетплейс Allegro заходить в Україну: конкурент Rozetka стартує вже в червні Фото: Польський маркетплейс Allegro планує запуск в Україні та співпрацю з Nova Post (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок. Уже в червні українські покупці зможуть замовляти товари від польських продавців із доставкою в Україну, а в майбутньому компанія планує запустити повноцінну платформу Allegro.ua.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Wiadomości Handlowe.

Читайте також: Pepco виходить в Україну: польська мережа офіційно підтвердила запуск

Головне:

  • Allegro планує офіційний старт в Україні вже у червні 2026 року.
  • На першому етапі українці зможуть купувати товари у польських продавців.
  • Доставкою замовлень займатиметься Nova Post.
  • У компанії розглядають запуск Allegro.ua та підключення українських продавців у 2027 році.
  • Основним конкурентом платформи в Україні стане Rozetka.

Найбільший польський маркетплейс Allegro готується до виходу на український ринок. Як повідомляє польське галузеве видання Wiadomości Handlowe з посиланням на власні джерела, перший етап запуску стартує вже у червні.

Спочатку українським користувачам відкриють можливість купувати товари у польських продавців на Allegro з доставкою в Україну. До проєкту на старті планують залучити кілька сотень мерчантів із Польщі.

За інформацією видання, далі компанія поступово розширюватиме кількість продавців, а в перспективі може створити окрему платформу Allegro.ua для українського ринку. Неофіційно йдеться про те, що інтеграція українських продавців може відбутися вже у 2027 році.

Доставкою товарів із Польщі в Україну займатиметься Nova Post – міжнародний підрозділ ''Нової пошти''. У матеріалі зазначається, що компанія вже активно розвиває логістичну мережу між Польщею та Україною.

У самому Allegro підтвердили запуск першої фази проєкту під назвою Allegro International Ukraina. У компанії заявили, що бачать зростання попиту на міжнародну онлайн-торгівлю та інтерес з боку українських покупців.

Представники маркетплейсу наголошують, що наразі зосереджені на технологічній та операційній підтримці партнерів із Польщі, які готуються до експорту товарів в Україну.

За оцінками експертів, головним конкурентом Allegro на українському ринку стане Rozetka – найбільший український маркетплейс, який поєднує онлайн-продажі з мережею офлайн-магазинів та точок видачі замовлень.

Директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля вважає, що успіх Allegro в Україні залежатиме від унікальності асортименту, логістики та маркетингової стратегії. За його словами, співпраця з Nova Post може стати важливою перевагою для польської платформи.

Allegro останніми роками активно розширює присутність у Центральній та Східній Європі. Після виходу на ринки Чехії, Словаччини та Угорщини Україна може стати наступним напрямком міжнародної експансії компанії.

Читайте також: Магія маркетплейсів та секонд-хендів: чому українці "підсіли" на дрібні покупки під час війни
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Розетка Бізнес Магазини
Новини
Рада провалила закон про посилки: що тепер
Рада провалила закон про посилки: що тепер
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами