Pepco виходить в Україну: польська мережа офіційно підтвердила запуск

12:13 21.05.2026 Чт
2 хв
Чи відомо, в яких саме містах чекати на відкриття магазинів Pepco?
aimg Анастасія Мацепа
Pepco виходить в Україну: польська мережа офіційно підтвердила запуск Фото: польська мережа Pepco запускає пілотний проєкт в Україні (Getty Images)
Польський ритейлер Pepco офіційно оголосив про вихід на український ринок. Компанія планує запустити пілотні магазини в окремих регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Pepco Group.

Головне:

  • Pepco підтвердила вихід на український ринок.
  • Компанія запускає пілотний проєкт в окремих регіонах.
  • Мережа продає одяг і товари для дому за низькими цінами.
  • У Pepco заявили про потенціал України для подальшого зростання.

Польська мережа Pepco, яка спеціалізується на продажу бюджетного одягу та товарів для дому, офіційно оголосила про старт роботи в Україні.

Про запуск повідомив генеральний директор Pepco Group Стефан Борхерт під час презентації фінансових результатів компанії.

За його словами, ритейлер запускає пілотний формат роботи у кількох регіонах України. У компанії вважають український ринок перспективним для подальшого розвитку бренду.
"Ми також запускаємо ретельно спланований пілотний проект в окремих регіонах України, на ринку, де Pepco вже має високу впізнаваність бренду, і який є потенційно значною новою можливістю для зростання групи в довгостроковій перспективі", – зазначив він.

При цьому конкретні міста, дати відкриття чи кількість магазинів Pepco поки не називає.

Що відомо про мережу

Pepco – один із найбільших європейських дискаунтерів, який працює переважно у країнах Центральної та Східної Європи. Мережа продає недорогий одяг, товари для дітей, декор і побутові речі.

Компанія також активно розширюється в Західній Європі. До 2030 року Pepco планує відкрити щонайменше 600 нових магазинів.

Чому це важливо для України

Польські ритейлери останніми роками активно збільшують присутність на українському ринку. Зокрема, бренди групи LPP – Reserved, Sinsay, Cropp, House та Mohito – уже входять до числа найбільших fashion-мереж в Україні.

Раніше в Асоціації ритейлерів України повідомляли, що перші магазини Pepco можуть з’явитися в Україні вже у 2026 році.

Фінансові показники компанії

За підсумками першого півріччя 2026 фінансового року Pepco Group збільшила дохід до 2,47 млрд євро. Чистий прибуток компанії зріс більш ніж на 50%.

У компанії також заявили, що продовжують інвестувати у розвиток мережі та цифрових сервісів, зокрема мобільного застосунку й програм лояльності.

Читайте також: Від Reebok до турецького fashion: чому відомі бренди закривають магазини в Україні
