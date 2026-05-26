Польский маркетплейс Allegro заходит в Украину: конкурент Rozetka стартует уже в июне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Wiadomości Handlowe .

Главное:

Allegro планирует официальный старт в Украине уже в июне 2026 года.

На первом этапе украинцы смогут покупать товары у польских продавцов.

Доставкой заказов будет заниматься Nova Post.

В компании рассматривают запуск Allegro.ua и подключение украинских продавцов в 2027 году.

Основным конкурентом платформы в Украине станет Rozetka.

Крупнейший польский маркетплейс Allegro готовится к выходу на украинский рынок. Как сообщает польское отраслевое издание Wiadomości Handlowe со ссылкой на собственные источники, первый этап запуска стартует уже в июне.

Сначала украинским пользователям откроют возможность покупать товары у польских продавцов на Allegro с доставкой в Украину. К проекту на старте планируют привлечь несколько сотен мерчантов из Польши.

По информации издания, далее компания постепенно будет расширять количество продавцов, а в перспективе может создать отдельную платформу Allegro.ua для украинского рынка. Неофициально речь идет о том, что интеграция украинских продавцов может произойти уже в 2027 году.

Доставкой товаров из Польши в Украину будет заниматься Nova Post - международное подразделение ''Новой почты''. В материале отмечается, что компания уже активно развивает логистическую сеть между Польшей и Украиной.

В самом Allegro подтвердили запуск первой фазы проекта под названием Allegro International Ukraina. В компании заявили, что видят рост спроса на международную онлайн-торговлю и интерес со стороны украинских покупателей.

Представители маркетплейса отмечают, что сейчас сосредоточены на технологической и операционной поддержке партнеров из Польши, которые готовятся к экспорту товаров в Украину.

По оценкам экспертов, главным конкурентом Allegro на украинском рынке станет Rozetka - крупнейший украинский маркетплейс, который сочетает онлайн-продажи с сетью офлайн-магазинов и точек выдачи заказов.

Директор исследовательской компании GT Partners Ukraine Игорь Гугля считает, что успех Allegro в Украине будет зависеть от уникальности ассортимента, логистики и маркетинговой стратегии. По его словам, сотрудничество с Nova Post может стать важным преимуществом для польской платформы.

Allegro в последние годы активно расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе. После выхода на рынки Чехии, Словакии и Венгрии Украина может стать следующим направлением международной экспансии компании.