ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Польские силовики обсуждают ситуацию в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 13:23
Польские силовики обсуждают ситуацию в Азовском море
Фото: Мариуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Министр обороны Польши заявил, что силовики обязаны представить рапорты в связи с обострением ситуации в Азовском море

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак собрал армейское командование и руководителей польских спецслужб для обсуждения ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter польского министра.

"Сегодня утром я встречаюсь с начальником Генштаба, командованием вооруженных сил, а также руководителями военных спецслужб, которые будут обязаны представить рапорты в связи с обострением ситуации в Азовском море", - написал он.

Польские силовики обсуждают ситуацию в Азовском мореРанее Министерство иностранных дел (МИД) Польши выступило с осуждением агрессии РФ в Азовском море и призывало их уважать международное право. В польском МИД заявили, что действия РФ являются нарушением основных принципов международного права и территориальной целостности Украины.

Отметим, что генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море и призвал избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.

РБК-Украина писало, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.

Порошенко проводит переговоры с президентом Польши Климкин назвал главные темы норманской встречи
Новости Украины ПольшаКерченский мостатакаРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь