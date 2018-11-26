Польские силовики обсуждают ситуацию в Азовском море

Фото: Мариуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Министр обороны Польши заявил, что силовики обязаны представить рапорты в связи с обострением ситуации в Азовском море

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак собрал армейское командование и руководителей польских спецслужб для обсуждения ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter польского министра.

"Сегодня утром я встречаюсь с начальником Генштаба, командованием вооруженных сил, а также руководителями военных спецслужб, которые будут обязаны представить рапорты в связи с обострением ситуации в Азовском море", - написал он.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Польши выступило с осуждением агрессии РФ в Азовском море и призывало их уважать международное право. В польском МИД заявили, что действия РФ являются нарушением основных принципов международного права и территориальной целостности Украины.

Отметим, что генсек Совета Европы отреагировал на ситуацию в Азовском море и призвал избегать любой дальнейшей эскалации конфликта.

РБК-Украина писало, что послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Также президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина из-за действий РФ в Азовском море.