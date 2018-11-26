Польські силовики обговорюють ситуацію в Азовському морі

Фото: Маріуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Міністр оборони Польщі заявив, що силовики зобов’язані представити рапорти у зв’язку із загостренням ситуації в Азовському морі

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зібрав армійське командування і керівників польських спецслужб для обговорення ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter польського міністра.

"Сьогодні вранці я зустрічаюся з начальником Генштабу, командуванням збройних сил, а також керівниками військових спецслужб, які будуть зобов’язані представити рапорти у зв’язку із загостренням ситуації в Азовському морі", - написав він.

Раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі виступило з осудженням агресії РФ в Азовському морі та заклики їх поважати міжнародне право. У польському МЗС заявили, що дії РФ є порушенням основних принципів міжнародного права й територіальної цілісності України.

Відзначимо, що генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі і закликав уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту.

РБК-Україна писало, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.