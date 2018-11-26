ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Польські силовики обговорюють ситуацію в Азовському морі

Новини » Політика    26.11.2018 - 13:23
Польські силовики обговорюють ситуацію в Азовському морі
Фото: Маріуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Міністр оборони Польщі заявив, що силовики зобов’язані представити рапорти у зв’язку із загостренням ситуації в Азовському морі

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зібрав армійське командування і керівників польських спецслужб для обговорення ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter польського міністра.

"Сьогодні вранці я зустрічаюся з начальником Генштабу, командуванням збройних сил, а також керівниками військових спецслужб, які будуть зобов’язані представити рапорти у зв’язку із загостренням ситуації в Азовському морі", - написав він.

Польські силовики обговорюють ситуацію в Азовському моріРаніше Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі виступило з осудженням агресії РФ в Азовському морі та заклики їх поважати міжнародне право. У польському МЗС заявили, що дії РФ є порушенням основних принципів міжнародного права й територіальної цілісності України.

Відзначимо, що генсек Ради Європи відреагував на ситуацію в Азовському морі і закликав уникати будь-якої подальшої ескалації конфлікту.

РБК-Україна писало, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

Також президент України Петро Порошенко і генсек НАТО Єнс Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО через дії РФ в Азовському морі.

Порошенко проводить переговори з президентом Польщі Клімкін назвав головні теми норманської зустрічі
Новини України ПольшаКерченский мостатакаРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся