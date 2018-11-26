ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Польша осудила агрессию РФ в Азовском море

Новости » Политика    26.11.2018 - 06:45
Польша осудила агрессию РФ в Азовском море
Фото: МИД Польши (wikimedia.orgAdrian Grycuk)

В Польше заявили, что нынешняя ситуация может ставить под угрозу стабильность безопасности Европы

Министерство иностранных дел (МИД) Польши выступили с осуждением агрессии РФ в Азовском море и призывали их уважать международное право. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу МИД Польши.

В польском МИД заявили, что действия РФ являются нарушением основных принципов международного права и территориальной целостности Украины.

"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в МИД Польши.

Также они отметили, что после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе РФ нарушила принцип свободы судоходства.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности”, - подчеркнули в МИД.

Напомним, МИД Украины призвало союзников оказать военную помощь для защиты Украины. В МИД заявили, что преступный режим Кремля в очередной раз продемонстрировал то, что он не имеет никаких границ в своей агрессии и готов к любым актам против Украины.

Действия РФ в Азовском море должны быть осуждены международным сообществом, - МИД Латвии Заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится в понедельник
Новости Украины Российская ФедерацияМИД ПольшиАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь