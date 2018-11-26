Польша осудила агрессию РФ в Азовском море

Фото: МИД Польши (wikimedia.orgAdrian Grycuk)

В Польше заявили, что нынешняя ситуация может ставить под угрозу стабильность безопасности Европы

Министерство иностранных дел (МИД) Польши выступили с осуждением агрессии РФ в Азовском море и призывали их уважать международное право. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу МИД Польши.

В польском МИД заявили, что действия РФ являются нарушением основных принципов международного права и территориальной целостности Украины.

"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и поврежденные корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в МИД Польши.

Также они отметили, что после оккупации Крыма и развязывания войны на Донбассе РФ нарушила принцип свободы судоходства.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности”, - подчеркнули в МИД.

Напомним, МИД Украины призвало союзников оказать военную помощь для защиты Украины. В МИД заявили, что преступный режим Кремля в очередной раз продемонстрировал то, что он не имеет никаких границ в своей агрессии и готов к любым актам против Украины.