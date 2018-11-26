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Послы ЕС сегодня или завтра могут обсудить провокацию в Керченском проливе

Новости » Политика    26.11.2018 - 12:12
Послы ЕС сегодня или завтра могут обсудить провокацию в Керченском проливе
Иллюстративное фото (flickr.com)

В ЕС призвали украинскую и российскую власть действовать из максимальной выдержкой для достижения деэскалации конфликта

Послы стран-членов Европейского Союза вероятно сегодня или завтра обсудят ситуацию в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Послы ЕС, вероятно, обсудят сегодня или завтра ситуацию в Азовском море и Керченском проливе", - написал он.

Послы ЕС сегодня или завтра могут обсудить провокацию в Керченском проливе

Напомним, вчера вечером в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

В Евросоюзе отреагировали на ситуацию в Азовском море и призвали украинскую и российскую власть действовать с максимальной выдержкой для достижения деэскалации конфликта.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохождения через Керченский пролив и призываем всех действовать с максимальной выдержкой для того, чтобы немедленно достичь деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Отметим, что Украина обратится в ЕСПЧ из-за нападения России на украинских моряков.

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