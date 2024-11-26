Польські фермери пригрозили після 10 грудня перекрити весь кордон з Україною

Погрози з боку польських фермерів щодо можливості блокади усіх ПП на польсько-українському кордоні пролунали під час їхніх переговорів з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським у Медиці.

Польський чиновник заявив, що до 10 грудня підготує відповідь на вимоги протестувальників.

Разом з тим польські фермери очікують сильного спротиву з боку Варшави щодо угоди про вільну торгівлю між ЄС і країнами Південної Америки.

За даними польської газети, вони побоюються, що "бездіяльність може призвести до надходження сільськогосподарської продукції з країн Меркосур (економічний союз держав у Південній Америці, до нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Болівія, та як асоційовані члени - Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор, - ред.) на польський ринок".

А також польські фермери вимагають від уряду зберегти сільськогосподарський податок на 2024 рік на тому ж рівні, що й у попередньому році.

Блокада кордону польськими фермерами

Нагадаємо, 23 листопада польські аграрії заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Протестувальники тоді обмежили рух саме для вантажівок, але легковики та автобуси - пропускали.

Свої дії по страйку польські фермери пояснили тим, що не виконуються їхні вимоги щодо податків та підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки. Так, жодна з причин протестів не стосується України.

Як зазначили РБК-Україна в Міністерстві агрополітики України, протест польських аграріїв спрямований на тиск на власну владу.

Також повідомлялося, що 24 листопада польські фермери розблокували український пункт пропуску "Шегині-Медика".

Разом з тим 25 листопада стало відомо, що польські аграрії можуть відновити блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною вже у грудні. Представник протестувальників заявив, що такі страйки, вірогідно, будуть набагато масштабнішими.