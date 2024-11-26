Польские фермеры пригрозили после 10 декабря перекрыть всю границу с Украиной

Угрозы со стороны польских фермеров по поводу возможности блокады всех ЧП на польско-украинской границе прозвучали во время их переговоров с министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским в Медице.

Польский чиновник заявил, что до 10 декабря подготовит ответ на требования протестующих.

Вместе с тем польские фермеры ожидают сильного сопротивления со стороны Варшавы по соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки.

По данным польской газеты, они опасаются, что "бездействие может привести к поступлению сельскохозяйственной продукции из стран Меркосур на польский рынок".

А также польские фермеры требуют от правительства сохранить сельскохозяйственный налог на 2024 год на том же уровне, что и в прошлом году.

Блокада границы польскими фермерами

Напомним, 23 ноября польские аграрии заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Протестующие тогда ограничили движение именно для грузовиков, но легковушки и автобусы пропускали.

Свои действия по забастовке польские фермеры объяснили тем, что не выполняются их требования по налогам и подписанию Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки. Да,ни одна из причин протестов не касается Украины .

Как отметили РБК-Украина в Министерстве агрополитики Украины, протест польских аграриев направлен на давление на собственную власть.

Также сообщалось, что 24 ноября польские фермеры разблокировали украинский пункт пропуска "Шегини-Медика" .

Вместе с тем 25 ноября стало известно, что польские аграрии могут возобновить блокировку пропускных пунктов на границе с Украиной уже в декабре . Представитель протестующих заявил, что такие забастовки, вероятно, будут гораздо масштабнее.