Польські фермери розпочали нові протести на кордоні з Україною
Польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною у суботу, 23 листопада. Рух вантажівок обмежили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFM24 та ДПСУ.
Зранку у прикордонному пункті "Медика" розпочалися акція протесту аграріїв, які перекрили дорогу до прикордонного переходу з Україною.
Співорганізатор блокади пояснив, що фермери протестують з двох причин. Перша - невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року. Друга причина - занепокоєння, пов’язане з підписанням ЄС про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
Фермери перекрили дорогу, на пішохідному переході та залізничному віадуку не пропускають вантажівки з України. Вантажівки, які прямуватимуть з Польщі в Україну, пропускатимуть лише по одній на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспорт з гуманітарною допомогою та військові колони не обмежують.
Держприкордонна служба України зазначає, що наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну чекають близько 150 вантажівок.
За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.
Протести на кордоні
Нагадаємо, польські фермери раніше анонсували нові протести на кордоні з Україною. Як зазначали аграрії, страйк мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року на прикордонному пункті "Медика - Шегині".
Прикордонники попереджали про можливі затримки руху на польському кордоні. Проте до сьогодні фермери не блокували рух на кордоні.
Напередодні українські митники та прикордонники повідомили, що польські аграрії розпочнуть протест 23 листопада. Рух вантажівок обмежуватимуть, але легкові авто та автобуси пропускатимуть.
Детальніше про протести польських фермерів - у матеріалі РБК-Україна.
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