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Польські фермери можуть поновити блокаду кордону з Україною: коли це може статись

Понеділок 25 листопада 2024 16:35
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Польські фермери можуть поновити блокаду кордону з Україною: коли це може статись Архівне фото: польські фермери можуть поновити блокаду кордону з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери можуть відновити блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною. Це може статись вже у грудні цього року.

Про це заявив один із лідерів страйкувальників Роман Кондров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

За його словами, польські фермери тимчасово припинили блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною. Однак акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Зокрема, відомо, що польські перевізники провели перемовини з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським. Вони домовились, що до 26 листопада аграрії представлять свої вимоги, а відповідь на них отримають до 10 грудня.

"Що буде вирішуватися, коли і як - ці вимоги неможливо виконати одночасно, вони потребують низки нормативних рішень, і тому це буде графік виконання завдань із термінами виконання", - уточнив Секерський.

Зазначається, що польські фермери очікують, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

"Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", - заявив Кондров.

Блокада кордону фермерами

23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною, обмеживши рух вантажівок, але пропускаючи легкові авто та автобуси.

Протестувальники заявили, що страйкують через невиконання вимог щодо податків та підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки. Жодна з причин не стосується України.

Міністерство агрополітики України повідомило РБК-Україна, що польські фермери не мають претензій до українських товарів, а їхній протест спрямований на тиск на власну владу. 24 листопада вони розблокували український пункт пропуску.

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Польща Кордон з Україною Фермери
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