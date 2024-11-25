Польські фермери можуть поновити блокаду кордону з Україною: коли це може статись

Польські фермери можуть відновити блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною. Це може статись вже у грудні цього року.

Про це заявив один із лідерів страйкувальників Роман Кондров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на pap.pl.

За його словами, польські фермери тимчасово припинили блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною. Однак акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Зокрема, відомо, що польські перевізники провели перемовини з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським. Вони домовились, що до 26 листопада аграрії представлять свої вимоги, а відповідь на них отримають до 10 грудня.

"Що буде вирішуватися, коли і як - ці вимоги неможливо виконати одночасно, вони потребують низки нормативних рішень, і тому це буде графік виконання завдань із термінами виконання", - уточнив Секерський.

Зазначається, що польські фермери очікують, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

"Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", - заявив Кондров.