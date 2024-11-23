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Блокада кордону. У Мінагро розповіли, чи мають польські фермери претензії до України

Київ, Субота 23 листопада 2024 14:21
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Блокада кордону. У Мінагро розповіли, чи мають польські фермери претензії до України Фото: польські фермери використовують блокаду кордону для тиску на владу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Юрченко

Польські фермери, які блокують кордон з Україною, не висувають претензій до українських товарів. Протести використовують для тиску на владу Польщі.

Про це РБК-Україна розповіли у Міністерстві агрополітики України.

"Ми працюємо по блокаді вже більше 3 тижнів, оскільки ця інформація від організації радикальних польських фермерів зʼявилася майже місяць тому", - зазначили у відомстві.

Міністр агрополітики Віталій Коваль провів дві зустрічі з польським колегою Чеславом Сєкєрським і звертався щодо цього питання до Єврокомісії.

"Польські фермери не висувають жодних вимог щодо українських товарів, а використовують кордон, як інструмент впливу на свою владу", - пояснили у Мінагро.

Блокада кордону у Польщі

У суботу, 23 листопада, польські фермери почали акцію протести біля кордону з Україною, а саме у пункті пропуску "Медика - Шегині". Раніше аграрії анонсували страйк, який мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Фермери блокують рух вантажівок з України та з Польщі. Станом на ранок на в'їзд в Україну чекають близько 150 вантажівок. Аграрії пропускають по одній вантажівці на годину.

Організатори блокади заявили, що фермери протестують з двох причин - збільшення податків у Польщі та підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.

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