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Польская PGNiG не будет платить рублями за российский газ

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Четверг 24 марта 2022 13:48
Польская PGNiG не будет платить рублями за российский газ Фото: польский PGNiG не будет платить рублями за российский газ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путина приказал срочно перейти на рублевый расчет за поставки газа в Европу. Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что не имеет возможности рассчитываться валютой оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы компании Павла Маевского во время пресс-конференции.

"Такой возможности особо нет. Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", - заявил Маевский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Путин может приказать полностью перекрыть поставки газа в Европу. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что переход на рублевые расчеты вторым шагом к эскалации мирового конфликта.

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