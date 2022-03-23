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Еврокомиссия намерена сократить поставки российского газа на две трети

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Брюссель, Среда 23 марта 2022 14:01
Еврокомиссия намерена сократить поставки российского газа на две трети Фото: вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

В Брюсселе не исключают, что Россия может сама прекратить поставки газа в страны Европейского союза. Поэтому в ЕС намерены предпринять меры и сократить поставки российского газа на две трети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса изданию Der Spiegel.

По его словам, в ЕС существуют разные взгляды на эту проблему. "Европе следовало бы подготовиться ко всем возможностям, включая полную блокаду поставок энергоресурсов из России. Потому что нельзя исключать, что Путин сам закроет газовый кран", - отметил он.

Домбровскис сообщил, что любом случае, ЕС должен уменьшить зависимость.

"Поэтому Еврокомиссия намерена до конца года сократить поставки российского газа на две трети", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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