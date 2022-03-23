Еврокомиссия намерена сократить поставки российского газа на две трети

В Брюсселе не исключают, что Россия может сама прекратить поставки газа в страны Европейского союза. Поэтому в ЕС намерены предпринять меры и сократить поставки российского газа на две трети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса изданию Der Spiegel .

По его словам, в ЕС существуют разные взгляды на эту проблему. "Европе следовало бы подготовиться ко всем возможностям, включая полную блокаду поставок энергоресурсов из России. Потому что нельзя исключать, что Путин сам закроет газовый кран", - отметил он.

Домбровскис сообщил, что любом случае, ЕС должен уменьшить зависимость.

"Поэтому Еврокомиссия намерена до конца года сократить поставки российского газа на две трети", - сказал он.