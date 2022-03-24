ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 13:48
Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ Фото: Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нещодавно, президент Російської Федерації Володимир Путіна наказав терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи. Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що не має можливості розраховуватись валютою окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови компанії Павла Маєвського під час пресконференції.

"Такої можливості особливо немає. Ямальський контракт, деталей якого я розкривати не можу, передбачає спосіб регулювання ціни", - заявив Маєвський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Російська Федерація
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні