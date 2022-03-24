Польська PGNiG не буде платити рублями за російський газ

Нещодавно, президент Російської Федерації Володимир Путіна наказав терміново перейти на рублевий розрахунок за поставки газу до Європи. Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що не має можливості розраховуватись валютою окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови компанії Павла Маєвського під час пресконференції .

"Такої можливості особливо немає. Ямальський контракт, деталей якого я розкривати не можу, передбачає спосіб регулювання ціни", - заявив Маєвський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на думку віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Путін може наказати повністю перекрити поставки газу до Європи. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що перехід на рублеві розрахунки є другим кроком до ескалації світового конфлікту.

Війна Росії проти України триває двадцять дев'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.