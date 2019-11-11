В Польше и Хорватии раскритиковали заявление Макрона по НАТО

Официальные лица Польши и Хорватии выступили в защиту Североатлантического альянса (НАТО), после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии координации между США и Альянсом. Об этом сообщает Reuters.

Как считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявления Макрона о НАТО являются опасными.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона в отношении приверженности НАТО взаимной обороне могут заставить других союзников задуматься относительно того, придерживается ли этому сама Франция. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполнит свои обязательства", - сказал Моравецкий.

По его словам, Франция недостаточно вкладывается в оборонную сферу.

"Франция тратит менее 2 процентов ВВП (на оборону - ред.). Я думаю, что стоит спросить, почему некоторые аспекты НАТО не выглядят так, как мы хотим. И дело не в отсутствии приверженности США к альянсу, а в отсутствии взаимности со стороны некоторых европейских союзников", - сообщил Моравецкий.

Также со словами поддержки в отношении НАТО выступил министр иностранных дел Хорватии Грик Радман.

"Я действительно верю в будущее НАТО. Есть также такие ценности, как Европейский Союз, есть такая основа для защиты наших ценностей, мира, стабильности, я думаю, поэтому нам нужен НАТО", - заявил Радман.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу. По его словам, у НАТО наступает "смерть мозга".

Ранее против такого заявления Макрона выступили в Германии. В частности, канцлер Ангела Меркель заявила, что не разделяет позицию президента Франции. Позже прокомментировал слова Макрона министр иностранных дел Германии Гайко Маас, высказавшись в поддержку НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс совместно усиливают оборону в мире.