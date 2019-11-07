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Макрон заявил об отсутствии координации между США и НАТО

Новости » Политика     07.11.2019 - 14:02
Макрон заявил об отсутствии координации между США и НАТО
Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

По словам Макрона, у НАТО наступает "смерть мозга"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу. Такое заявление Макрон сделал в интервью журналу The Economist.

Макрон заявил, что у НАТО наступает "смерть мозга".

"В настоящее время мы являемся свидетелями смерти мозга НАТО", - заявил французский лидер.

Он отметил, что сейчас Европа находится "на краю пропасти" и вновь должна начать думать о наращивании оборонных возможностей. В противном случае страны ЕС "больше не смогут контролировать собственную судьбу", добавил президент Франции.

"Какая-либо координация в принятии стратегических решений между США и их союзниками по НАТО отсутствует. Ее нет. Есть нескоординированные агрессивные действия другого члена НАТО, Турции, в районе, где на карту поставлены наши интересы", - добавил он.

Напомним, президенты Франции и Российской Федерации 21 октября в ходе телефонного разговора обсудили возможность проведения следующего саммита в нормандском формате.

Также РБК-Украина сообщало, Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Украине в связи с заявлениями французкого президента Эммануэля Макрона об "украинских нелегалах".

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