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Маас не разделяет позицию Макрона относительно НАТО и США

Новости » Политика     10.11.2019 - 23:18
Маас не разделяет позицию Макрона относительно НАТО и США
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Он считает, что Европа не в состоянии эффективно себя защищать без США

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас высказался за дальнейшую поддержку Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В своем заявлении в воскресенье, 10 ноября, Маас прокомментировал недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО из-за нынешней внешнеполитической позиции США.

Говоря о роли НАТО в вопросе международной безопасности, Маас подчеркнул, что, с точки зрения Берлина, было бы ошибкой взрывать Североатлантический альянс.

"Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защищать", - предостерег он.

Глава немецкой дипломатии указал, в частности, на "нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)" как "недвусмысленное" подтверждение этого факта.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации стратегических решений между США и странами-членами Североатлантического альянса.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что не разделяет мнения Макрона о "смерти мозга" альянса.

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Новости Украины НАТОЭммануэль МакронХайко Маас
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