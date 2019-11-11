У Польщі та Хорватії розкритикували заяву Макрона по НАТО

Офіційні особи Польщі та Хорватії виступили на захист Північноатлантичного альянсу (НАТО), після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про відсутність координації між США і Альянсом. Про це повідомляє Reuters.

Як вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заяви Макрона про НАТО є небезпечними.

"Я думаю, що сумніви президента Макрона щодо прихильності НАТО взаємній обороні можуть змусити інших союзників замислитися щодо того, чи дотримується цього сама Франція. Я сподіваюся, що ми все ще можемо розраховувати на те, що Франція виконає свої зобов'язання", - сказав Моравецький.

За його словами, Франція недостатньо вкладається в оборонну сферу.

"Франція витрачає менше 2 відсотків ВВП (на оборону - ред.). Я думаю, що варто запитати, чому деякі аспекти НАТО не виглядають так, як ми хочемо. І справа не у відсутності прихильність США до альянсу, а у відсутності взаємності з боку деяких європейських союзників", - повідомив Моравецький.

Також зі словами підтримки щодо НАТО виступив міністр закордонних справ Хорватії Грик Радман.

"Я справді вірю в майбутнє НАТО. Є також такі цінності, як Європейський Союз, є така основа для захисту наших цінностей, миру, стабільності, я думаю, тому нам потрібен НАТО", - заявив Радман.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що НАТО знаходиться в коматозному стані з-за повної відсутності координації стратегічних рішень між США і країнами-членами Північноатлантичного альянсу. За його словами, НАТО наступає "смерть мозку".

Раніше проти такої заяви Макрона виступили в Німеччині. Зокрема, канцлер Ангела Меркель заявила, що не розділяє позицію президента Франції. Пізніше прокоментував слова Макрона міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, висловившись на підтримку НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс спільно підсилюють оборону в світі.