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Генсек НАТО отреагировал на критику Макрона в адрес альянса

Новости » В мире     08.11.2019 - 10:30
Генсек НАТО отреагировал на критику Макрона в адрес альянса
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

США и Европа совместными действиями усиливают коллективную оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не разделяет мнения президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса. Об этом он сказал 7 ноября в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Столтенберг заявил, что разделяет мнение канцлера ФРГ Ангелы Меркель по этому вопросу.

"Я согласен с канцлером Меркель. Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен холодной войны усиление нашей коллективной обороны. Европейские союзники повышают готовность своих сил, больше инвестируя в оборону. США увеличивают присутствие в Европе", - сказал он.

Как отметил генсек НАТО, "реальность заключается в том, что мы делаем вместе больше, мы усилили оборону в ответ на все более непредсказуемую обстановку в мире".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об отсутствии координации между США и Североатлантическим альянсом (НАТО).

Меркель не разделяет позицию Макрона в отношении НАТО Макрон заявил об отсутствии координации между США и НАТО
Новости Украины НАТОФранцияЙенс Столтенберг
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