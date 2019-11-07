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Меркель не разделяет позицию Макрона в отношении НАТО

Новости » В мире     07.11.2019 - 21:24
Меркель не разделяет позицию Макрона в отношении НАТО
Фото: Макрон и Меркель (bundesregierung.de)

Канцлер Германии сообщила, что члены Альянса не должны делать выпады против всех, несмотря на споры между собой

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил об отсутствии координации между США и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщает DW.

По словам Меркель, НАТО не должны выступать с критикой в адрес всех членов, даже если возникают определенные спорные ситуации друг между другом.

"Эти взгляды не соответствуют моим. Даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать подобные выпады против всех", - сообщила канцлер Германии.

Напомним, Макрон в одном из интервью сообщил, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе страны-участницы альянса выступили с критикой в отношении Турции из-за начала военной операции на северо-востоке Сирии. Однако тогда в НАТО признали, что они мало что могут сделать для наказания Анкары.

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Новости Украины НАТОАнгела Меркель
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