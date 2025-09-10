Уламки російських дронів знайшли у 11 населених пунктах Польщі, - МВС

Після сьогоднішньої атаки російських дронів на Польщу уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах країни. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галецька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 та RMF24 .

За її словами, станом на 15:00 уламки дронів було виявлено в десяти містах. Більшість місць знаходять у Люблінському воєводстві: Чоснувка, Чесники, Кшивоверська Колонія, Великий Лан, Вогин, Вигалев, Вирики та Заблоче-Колонія.

Крім того, уламки були знайдені також у Мнішкуві (Лодзьке воєводство) та Олесні (Вармінсько-Мазурське воєводство).

Ще одне місце, де було знайдено уламки російського дрона, - це Нове Місто над Піліцею в Груєцькому повіті, зовсім поруч із Варшавою. Безпілотник розбився на території місцевого підрозділу Сил територіальної оборони.

Також у Люблінському воєводстві було знайдено снаряд "невідомого походження".

Речниця Регіональної прокуратури в Любліні Беата Сик-Янковська повідомила, що на місці, де було знайдено дрони або їхні уламки, працюють прокурори спеціально призначених слідчих груп з районних прокуратур у Замості та Любліні.

"Якщо прокурор вважатиме це за необхідне, будуть призначені відповідні експерти. Крім того, ми забезпечуємо безпеку камер спостереження та опитуємо свідків. Ці заходи проводять прокурори, які раніше займалися подібними інцидентами", - додала вона.