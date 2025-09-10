ua en ru
Росія для атаки на Польщу оснастила дрони додатковими паливними баками, - ЗМІ

Середа 10 вересня 2025 20:35
Росія для атаки на Польщу оснастила дрони додатковими паливними баками, - ЗМІ Фото: Росія для атаки на Польщу оснастила дрони додатковими паливними баками (t.me/DIUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту. Це дало змогу російським безпілотникам долетіти до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

За словами аналітика, знайомого із конструкцією цих безпілотників, у стандартній комплектації "Гербера" має єдиний паливний бак, розташований у хвостовій частині.

Однак дрони, які впали на території Польщі, мали ще один додатковий бак у носовій частині.Він виготовлений з гнучкого багатошарового полімерного матеріалу.

Зазначається, що такі "м’які баки" легкі, займають мало місця у складеному вигляді, витримують вібрації та активно застосовуються в безпілотниках.

Саме вони дали змогу російським дронам долетіти до Польщі через територію Білорусі.

Фото: російський дрон "Гербера", який впав на території Польщі (польські ЗМІ)

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, російські війська в ніч на 10 вересня знову запустили по Україні дрони та ракети.

Під час атаки деякі дрони залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни вночі зафіксували 19 російських дронів. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

Пізніше стало відомо, що уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися".

