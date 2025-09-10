Росія для атаки на Польщу оснастила дрони додатковими паливними баками, - ЗМІ

Росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту. Це дало змогу російським безпілотникам долетіти до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний" .

За словами аналітика, знайомого із конструкцією цих безпілотників, у стандартній комплектації "Гербера" має єдиний паливний бак, розташований у хвостовій частині.

Однак дрони, які впали на території Польщі, мали ще один додатковий бак у носовій частині.Він виготовлений з гнучкого багатошарового полімерного матеріалу.

Зазначається, що такі "м’які баки" легкі, займають мало місця у складеному вигляді, витримують вібрації та активно застосовуються в безпілотниках.

Саме вони дали змогу російським дронам долетіти до Польщі через територію Білорусі.

Фото: російський дрон "Гербера", який впав на території Польщі (польські ЗМІ)