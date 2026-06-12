У Польщі зібрали майже 145 тисяч злотих на автобуси для Вінниці після скандалу

Скандал в Кельце - частина ширшої польсько-української суперечки. Вона виникла через указ Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Прем'єр Польщі Туск закликав президентів двох країн до прямих переговорів, застерігши, що емоції можуть зруйнувати солідарність на тлі російської агресії.

У Єврокомісії заявили, що двосторонні суперечки не повинні впливати на євроінтеграційний шлях України - в ЄС оцінили масштаб загрози для членства Києва. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський, своєю чергою, виступив на захист польського ордена Зеленського.