В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала

Скандал в Кельце - часть более широкого польско-украинского спора. Он возник из-за указа Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. Премьер Польши Туск призвал президентов двух стран к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность на фоне российской агрессии.

В Еврокомиссии заявили, что двусторонние споры не должны влиять на евроинтеграционный путь Украины - в ЕС оценили масштаб угрозы для членства Киева. Министр иностранных дел Польши Сикорский, в свою очередь, выступил в защиту польского ордена Зеленского.