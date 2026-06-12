В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала

В Польше активисты открыли сбор средств на приобретение старых автобусов города Кельце для передачи Виннице. По состоянию на ночь 12 июня собрано более 150 тысяч злотых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zrzutka.
Что собирают и зачем
Сбор запустил фонд Sikorki na Ukrainie на платформе Zrzutka.pl. Цель - 500 тысяч злотых на приобретение 15 автобусов возрастом около 17 лет.
Без выкупа транспорт мог остаться на площадке или пойдет на металлолом.
Если передать автобусы не удастся - средства направят на защиту гражданского населения Украины от российских воздушных атак.
Фото: сумма сбора по состоянию на 4:30, 12 июня (https://zrzutka.pl/4rcks2)
Предыстория скандала
Мэр Винницы Сергей Моргунов ранее отозвал просьбу о передаче автобусов после политического скандала в Кельце.
Часть местных польских политиков пыталась связать помощь Виннице с требованием переименовать улицу Степана Бандеры, однако соответствующее голосование провалилось. Несмотря на это скандал вызвал отказ от официального запроса. Польские активисты решили действовать самостоятельно.
Скандал в Кельце - часть более широкого польско-украинского спора. Он возник из-за указа Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. Премьер Польши Туск призвал президентов двух стран к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность на фоне российской агрессии.
В Еврокомиссии заявили, что двусторонние споры не должны влиять на евроинтеграционный путь Украины - в ЕС оценили масштаб угрозы для членства Киева. Министр иностранных дел Польши Сикорский, в свою очередь, выступил в защиту польского ордена Зеленского.