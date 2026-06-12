RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала

04:35 12.06.2026 Пт
2 мин
Почему поляки начали донатить на технику для Винницы?
aimg Екатерина Коваль
Фото: польский общественный транспорт (Getty Images)

В Польше активисты открыли сбор средств на приобретение старых автобусов города Кельце для передачи Виннице. По состоянию на ночь 12 июня собрано более 150 тысяч злотых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zrzutka.

Что собирают и зачем

Сбор запустил фонд Sikorki na Ukrainie на платформе Zrzutka.pl. Цель - 500 тысяч злотых на приобретение 15 автобусов возрастом около 17 лет.

Без выкупа транспорт мог остаться на площадке или пойдет на металлолом.

Если передать автобусы не удастся - средства направят на защиту гражданского населения Украины от российских воздушных атак.

Фото: сумма сбора по состоянию на 4:30, 12 июня (https://zrzutka.pl/4rcks2)

Предыстория скандала

Мэр Винницы Сергей Моргунов ранее отозвал просьбу о передаче автобусов после политического скандала в Кельце.

Читайте также: В Польше ждут, что Украина исправит "ошибку" с подразделением Героев УПА

Часть местных польских политиков пыталась связать помощь Виннице с требованием переименовать улицу Степана Бандеры, однако соответствующее голосование провалилось. Несмотря на это скандал вызвал отказ от официального запроса. Польские активисты решили действовать самостоятельно.

Скандал в Кельце - часть более широкого польско-украинского спора. Он возник из-за указа Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. Премьер Польши Туск призвал президентов двух стран к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность на фоне российской агрессии.

В Еврокомиссии заявили, что двусторонние споры не должны влиять на евроинтеграционный путь Украины - в ЕС оценили масштаб угрозы для членства Киева. Министр иностранных дел Польши Сикорский, в свою очередь, выступил в защиту польского ордена Зеленского.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаВинницаПольшаСтепан Бандера