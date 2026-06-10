ua en ru
Ср, 10 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Польщі чекають, що Україна виправить "помилку" з підрозділом Героїв УПА

16:25 10.06.2026 Ср
2 хв
Голова польського МЗС зробив різку заяву та чекає на дії від України
aimg Сергій Козачук
У Польщі чекають, що Україна виправить "помилку" з підрозділом Героїв УПА Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Польща вважає помилкою рішення президента України Володимиру Зеленського про присвоєння військовому підрозділу почесного звання, пов'язаного з УПА, та розраховує на виправлення цієї ситуації.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

Суть заяви Сікорського

Очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що відповідальність за цей крок повністю лежить на українській стороні.

"Будь ласка, дотримуйтесь заяви прем’єр-міністра. Саме Україна зробила помилку, і ми очікуємо, що Україна виправить цю помилку", - підкреслив Сікорський.

Водночас міністр прокоментував і внутрішні дискусії в Польщі, назвавши "скандальними" висловлювання кандидата на посаду прем'єра від партії ПіС Пшемислава Чарнека щодо кількості українців у польській держадміністрації.

Читайте також: В МЗС України дали "історичну пораду" Польщі через скандал з УПА

За словами Сікорського, подібні націоналістичні спалахи "викликають привидів темніших розділів польської історії".

У Польщі чекають, що Україна виправить &quot;помилку&quot; з підрозділом Героїв УПА

Що передувало

Нагадаємо, гучний скандал між Києвом та Варшавою спалахнув наприкінці травня 2026 року. Тоді президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

У Польщі це рішення викликало хвилю обурення.

Через це навіть було скликано засідання капітули Ордену Білого Орла, де розглядали пропозицію скасувати аналогічну нагороду, раніше вручену Зеленському.

Наразі остаточного рішення з цього приводу президент Польщі Кароль Навроцький ще не ухвалив.

Як писало РБК-Україна, польський президент назвав цей крок свідченням "неготовності Києва до вступу в ЄС" і заявив, що розглядає можливість позбавити Зеленського найвищої державної нагороди республіки. На ситуацію відреагував і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який закликав сторони припинити сварки через минуле, аби "хтось інший не виграв майбутнє".

У відповідь на звинувачення та нову хвилю загострення навколо історичних тем виступило Міністерство закордонних справ України. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що Польща залишається першим стратегічним союзником України, а за останні півтора року країни зробили чимало для порозуміння, зокрема відновили ексгумаційні роботи та роботу Конгресу істориків.

У МЗС закликали партнерів не дозволити історичним суперечкам зруйнувати союз і концентруватися на об'єднанні задля протистояння спільному ворогу, а не на пошуку приводів для роз'єднання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Україна МИД Польши Сікорський
Новини
Після удару дронів палають резервуари на найбільшій нафтобазі на Кавказі
Після удару дронів палають резервуари на найбільшій нафтобазі на Кавказі
Аналітика
Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Спека, зливи та дефіцит води. Що чекає Україну через глобальну зміну клімату