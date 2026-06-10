У Польщі чекають, що Україна виправить "помилку" з підрозділом Героїв УПА
Польща вважає помилкою рішення президента України Володимиру Зеленського про присвоєння військовому підрозділу почесного звання, пов'язаного з УПА, та розраховує на виправлення цієї ситуації.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.
Суть заяви Сікорського
Очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що відповідальність за цей крок повністю лежить на українській стороні.
"Будь ласка, дотримуйтесь заяви прем’єр-міністра. Саме Україна зробила помилку, і ми очікуємо, що Україна виправить цю помилку", - підкреслив Сікорський.
Водночас міністр прокоментував і внутрішні дискусії в Польщі, назвавши "скандальними" висловлювання кандидата на посаду прем'єра від партії ПіС Пшемислава Чарнека щодо кількості українців у польській держадміністрації.
За словами Сікорського, подібні націоналістичні спалахи "викликають привидів темніших розділів польської історії".
Що передувало
Нагадаємо, гучний скандал між Києвом та Варшавою спалахнув наприкінці травня 2026 року. Тоді президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.
У Польщі це рішення викликало хвилю обурення.
Через це навіть було скликано засідання капітули Ордену Білого Орла, де розглядали пропозицію скасувати аналогічну нагороду, раніше вручену Зеленському.
Наразі остаточного рішення з цього приводу президент Польщі Кароль Навроцький ще не ухвалив.
Як писало РБК-Україна, польський президент назвав цей крок свідченням "неготовності Києва до вступу в ЄС" і заявив, що розглядає можливість позбавити Зеленського найвищої державної нагороди республіки. На ситуацію відреагував і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який закликав сторони припинити сварки через минуле, аби "хтось інший не виграв майбутнє".
У відповідь на звинувачення та нову хвилю загострення навколо історичних тем виступило Міністерство закордонних справ України. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що Польща залишається першим стратегічним союзником України, а за останні півтора року країни зробили чимало для порозуміння, зокрема відновили ексгумаційні роботи та роботу Конгресу істориків.
У МЗС закликали партнерів не дозволити історичним суперечкам зруйнувати союз і концентруватися на об'єднанні задля протистояння спільному ворогу, а не на пошуку приводів для роз'єднання.