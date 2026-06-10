У Польщі чекають, що Україна виправить "помилку" з підрозділом Героїв УПА

Польща вважає помилкою рішення президента України Володимиру Зеленського про присвоєння військовому підрозділу почесного звання, пов'язаного з УПА, та розраховує на виправлення цієї ситуації.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info .

Суть заяви Сікорського

Очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що відповідальність за цей крок повністю лежить на українській стороні.

"Будь ласка, дотримуйтесь заяви прем’єр-міністра. Саме Україна зробила помилку, і ми очікуємо, що Україна виправить цю помилку", - підкреслив Сікорський.

Водночас міністр прокоментував і внутрішні дискусії в Польщі, назвавши "скандальними" висловлювання кандидата на посаду прем'єра від партії ПіС Пшемислава Чарнека щодо кількості українців у польській держадміністрації.

За словами Сікорського, подібні націоналістичні спалахи "викликають привидів темніших розділів польської історії".

Що передувало

Нагадаємо, гучний скандал між Києвом та Варшавою спалахнув наприкінці травня 2026 року. Тоді президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" почесного найменування "імені Героїв УПА" за зразкове виконання бойових завдань.

У Польщі це рішення викликало хвилю обурення.

Через це навіть було скликано засідання капітули Ордену Білого Орла, де розглядали пропозицію скасувати аналогічну нагороду, раніше вручену Зеленському.

Наразі остаточного рішення з цього приводу президент Польщі Кароль Навроцький ще не ухвалив.