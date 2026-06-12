У Польщі зібрали майже 145 тисяч злотих на автобуси для Вінниці після скандалу
У Польщі активісти відкрили збір коштів на придбання старих автобусів міста Кельце для передачі Вінниці. Станом на ніч 12 червня зібрано понад 150 тисяч злотих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zrzutka.
Що збирають і навіщо
Збір запустив фонд Sikorki na Ukrainie на платформі Zrzutka.pl. Мета - 500 тисяч злотих на придбання 15 автобусів віком близько 17 років.
Без викупу транспорт міг залишитися на майданчику або піде на брухт.
Якщо передати автобуси не вдасться - кошти спрямують на захист цивільного населення України від російських повітряних атак.
Фото: сума збору станом на 4:30, 12 червня (https://zrzutka.pl/4rcks2)
Передісторія скандалу
Мер Вінниці Сергій Моргунов раніше відкликав прохання про передачу автобусів після політичного скандалу в Кельце.
Частина місцевих польських політиків намагалася пов'язати допомогу Вінниці з вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери, однак відповідне голосування провалилося. Попри це скандал спричинив відмову від офіційного запиту. Польські активісти вирішили діяти самостійно.
Скандал в Кельце - частина ширшої польсько-української суперечки. Вона виникла через указ Зеленського про присвоєння підрозділу ЗСУ імені героїв УПА. Прем'єр Польщі Туск закликав президентів двох країн до прямих переговорів, застерігши, що емоції можуть зруйнувати солідарність на тлі російської агресії.
У Єврокомісії заявили, що двосторонні суперечки не повинні впливати на євроінтеграційний шлях України - в ЄС оцінили масштаб загрози для членства Києва. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський, своєю чергою, виступив на захист польського ордена Зеленського.