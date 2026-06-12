ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала

04:35 12.06.2026 Пт
2 мин
Почему поляки начали донатить на технику для Винницы?
aimg Екатерина Коваль
В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала Фото: польский общественный транспорт (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Польше активисты открыли сбор средств на приобретение старых автобусов города Кельце для передачи Виннице. По состоянию на ночь 12 июня собрано более 150 тысяч злотых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zrzutka.

Что собирают и зачем

Сбор запустил фонд Sikorki na Ukrainie на платформе Zrzutka.pl. Цель - 500 тысяч злотых на приобретение 15 автобусов возрастом около 17 лет.

Без выкупа транспорт мог остаться на площадке или пойдет на металлолом.

Если передать автобусы не удастся - средства направят на защиту гражданского населения Украины от российских воздушных атак.

В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала

Фото: сумма сбора по состоянию на 4:30, 12 июня (https://zrzutka.pl/4rcks2)

Предыстория скандала

Мэр Винницы Сергей Моргунов ранее отозвал просьбу о передаче автобусов после политического скандала в Кельце.

Читайте также: В Польше ждут, что Украина исправит "ошибку" с подразделением Героев УПА

Часть местных польских политиков пыталась связать помощь Виннице с требованием переименовать улицу Степана Бандеры, однако соответствующее голосование провалилось. Несмотря на это скандал вызвал отказ от официального запроса. Польские активисты решили действовать самостоятельно.

Скандал в Кельце - часть более широкого польско-украинского спора. Он возник из-за указа Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. Премьер Польши Туск призвал президентов двух стран к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность на фоне российской агрессии.

В Еврокомиссии заявили, что двусторонние споры не должны влиять на евроинтеграционный путь Украины - в ЕС оценили масштаб угрозы для членства Киева. Министр иностранных дел Польши Сикорский, в свою очередь, выступил в защиту польского ордена Зеленского.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Винница Польша Степан Бандера
Новости
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Притула о беженцах: Европа с удовольствием вернет украинцев, которые сидят на социалке
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват