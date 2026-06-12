В Польше собрали почти 145 тысяч злотых на автобусы для Винницы после скандала

В Польше активисты открыли сбор средств на приобретение старых автобусов города Кельце для передачи Виннице. По состоянию на ночь 12 июня собрано более 150 тысяч злотых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zrzutka .

Часть местных польских политиков пыталась связать помощь Виннице с требованием переименовать улицу Степана Бандеры, однако соответствующее голосование провалилось. Несмотря на это скандал вызвал отказ от официального запроса. Польские активисты решили действовать самостоятельно.

Мэр Винницы Сергей Моргунов ранее отозвал просьбу о передаче автобусов после политического скандала в Кельце.

Если передать автобусы не удастся - средства направят на защиту гражданского населения Украины от российских воздушных атак.

Без выкупа транспорт мог остаться на площадке или пойдет на металлолом.

Сбор запустил фонд Sikorki na Ukrainie на платформе Zrzutka.pl. Цель - 500 тысяч злотых на приобретение 15 автобусов возрастом около 17 лет.

Что собирают и зачем

Скандал в Кельце - часть более широкого польско-украинского спора. Он возник из-за указа Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. Премьер Польши Туск призвал президентов двух стран к прямым переговорам, предостерегая, что эмоции могут разрушить солидарность на фоне российской агрессии.

В Еврокомиссии заявили, что двусторонние споры не должны влиять на евроинтеграционный путь Украины - в ЕС оценили масштаб угрозы для членства Киева. Министр иностранных дел Польши Сикорский, в свою очередь, выступил в защиту польского ордена Зеленского.