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У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети

Новость на русском →
Польща, Неділя 20 листопада 2022 14:43
У Польщі завершили обстеження місця падіння ракети Фото: у Польщі завершили обстеження місця падіння ракети (twitter.com/wolski_jaros)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фахівці завершили обстеження місця падіння ракети, що вбила двох людей, у польському місті Пшеводув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське агентство преси.

Повідомляються, що станом на ранок 20 листопада у селі вже немає працівників поліції, які охороняли територію біля зерносушильного заводу.

У селі також немає слідчих та експертів.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада у Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей.

Польща та США схиляються до думки, що у Польщі впала ракета української ППО. тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська ракета, а не українська.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у разі потреби польські слідчі виїдуть до України.

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