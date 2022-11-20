В Польше завершили обследование места падения ракеты

Специалисты завершили обследование места падения ракеты, которая убила двух человек, в польском городе Пшеводув.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское агентство прессы .

Сообщаются, что по состоянию на утро 20 ноября в селе уже нет сотрудников полиции, которые охраняли территорию возле зерносушильного завода.

В селе также нет следователей и экспертов.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Польша и США склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинского ПВО. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская ракета, а не украинская.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае необходимости польские следователи выедут в Украину.

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