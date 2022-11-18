Падіння ракети у Польщі. Моравецький не виключив прибуття слідчих в Україну
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у разі потреби польські слідчі, які розслідують падіння ракети у Пшеводуві Люблінського воєводства, виїдуть до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське радіо RMF24.
За словами Моравецького, уряд прагне швидше з'ясувати цей інцидент, але дуже ретельно досліджуючи кожну деталь, з'ясовуючи потенційні неточності.
"Як тільки буде потрібно, польські слідчі виїдуть в Україну. Ми хочемо якомога тісніше співпрацювати також і з українською стороною, тому що давайте не забувати - вони там сьогодні воюють за мир, за безпеку, за мир в Європі, а отже, і в Польщі. Там вони гинуть на своїх барикадах, у своїх окопах, також за наш мир і нашу безпеку", - підкреслив прем’єр-міністр.
Очільник польського уряду також зазначив, що Польща отримує підтримку від американських союзників.
"Сьогодні я зустрічався з американською делегацією, яка також представила мені певну послідовність подій, які найімовірніше мали місце в той час", - повідомив Моравецький, зазначивши, що слідчим, експертам і спеціалістам слід залишити свободу дій.
Нагадаємо, падіння ракети у Пшеводуві сталося 15 листопада. За попередньою інформацією, ракета впала біля зерносушарки. Загинуло двоє людей. Це сталося у той день, коли росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні - випустили близько 100 ракет. Спочатку підозрювали, що на Пшеводув впала російська ракета, але, за попередніми польськими та американськими висновками, ймовірніше це була ракета української системи ППО.
Українці вимагали доступу до розслідування вибуху в Пшеводуві. Польська сторона погодилася допустити їх до місця трагедії, і українські експерти провели там близько трьох годин.
При цьому президент Польщу Анджей Дуда вважає падіння ракети нещасним випадком.
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